Brasil atropela Guatemala e avança à semifinal da Copa das Nações de Futsal

A Seleção Brasileira de Futsal está na semifinal da Copa das Nações. Em uma exibição de força e domínio, o Brasil venceu a Guatemala por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (18) e garantiu sua vaga na próxima fase da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi a partida entre Brasil e Guatemala

O cartão de visitas brasileiro foi entregue logo aos 30 segundos de partida. Fabinho acertou um chutaço de longe, sem chances para o goleiro guatemalteco, e abriu o placar, incendiando a torcida presente. O gol relâmpago ditou o ritmo de todo o primeiro tempo.

Brasil vence Guatamala e se classifica para a semifinal da Copa das Nações de Futsal (Foto: Patricy Albuquerque)

A pressão continuou intensa, e o que se viu foi um verdadeiro ataque contra defesa. O goleiro da Guatemala se tornou o grande nome da partida, operando uma série de defesas importantes para evitar uma goleada ainda na etapa inicial. Quando não parava no arqueiro, a seleção brasileira carimbava a trave, que salvou os guatemaltecos em pelo menos seis oportunidades.

continua após a publicidade

Os números comprovaram a superioridade avassaladora do Brasil: 72% de posse de bola, 167 passes concluídos contra apenas 58 da Guatemala, e um total de 22 finalizações, sendo 12 no alvo. Os visitantes, por sua vez, conseguiram apenas sete chutes.

No retorno para o segundo tempo, o cenário se repetiu. Com apenas dois minutos, foi a vez de Marcel soltar a bomba de fora da área e ampliar a vantagem brasileira, marcando mais um belo gol para a coleção do time na noite.

continua após a publicidade

Em um raro momento de descuido da defesa brasileira, a Guatemala conseguiu esboçar uma reação. Tagre aproveitou a oportunidade e diminuiu o placar, dando um breve sopro de esperança à sua equipe.

No entanto, a postura ofensiva do Brasil não mudou. A seleção continuou em cima, buscando o gol a todo momento. A tranquilidade e a vitória foram seladas com mais uma pintura. Cleber, também em um lindo chute de longa distância, marcou o terceiro e deu números finais à partida, garantindo a classificação com autoridade.

Com o resultado, o Brasil agora volta suas atenções para o Grupo B. A seleção aguarda o vencedor do confronto entre França e Paraguai, que se enfrentam nesta sexta-feira, para conhecer seu adversário na semifinal, que será disputada no sábado.