A Copa Mundo do Futsal Sub-19 segue a todo vapor com 16 equipes de sete países diferentes no Complexo Esportivo do SESI Blumenau, entre os dias 15 e 21 de setembro. Nesta quarta-feira (17), seguem as partidas válidas pela fase de grupos da competição e o Lance! transmite seis jogos ao vivo no canal do YouTube.

Entre as equipes brasileiras que entram em quadra nesta quarta-feira (17), o Jec Krona é o primeiro a jogar e enfrenta o Progresso, da Argentina, às 16h (de Brasília). Às 18h (de Brasília), o Vasco enfrenta o Palma Futsal. Logo em seguida, às 20h, é a vez do Magnus, que joga contra o Finca de Las Nubes. Por último, o Corinthians enfrenta o Salazar CS, às 22h.

Partida entre Vasco e NY Equador na Copa Mundo do Futsal (Foto: Mauricio Mateus Moreira)

Confira os jogos desta quarta-feira (17)

NY Ecuador x Atlas Futsal - 12h

Boca Juniors x Alcadia de Mosqueira - 14h

Jec Krona x Progreso - 16h

Palm Futsal x Vasco da Gamam - 18h

Finca de Las Nunes x Magnus - 20h

Corinthians x Salaz CS - 22h

Como funciona a Copa do Mundo?

O torneio está estruturado em duas fases distintas. Na primeira etapa, as equipes foram divididas em quatro grupos com quatro times cada. Os dois melhores colocados de cada chave avançarão para as quartas de final, dando início à fase eliminatória.

Durante a etapa inicial, serão realizados seis jogos por dia, com partidas distribuídas entre 9h e 22h. A competição se consolidou como importante vitrine para jovens talentos do futsal mundial desde seu lançamento em 2019, tendo realizado 15 torneios em diferentes categorias, como as competições masculinas sub-17, sub-19, sub-20, sub-21, além de torneios para equipes femininas profissionais.

A primeira edição da Copa Mundo aconteceu em Foz do Iguaçu, para atletas sub-20, e teve o Corinthians como campeão.

Grupos do Mundial de futsal

Grupo A

Blumenau (Brasil)

Boca Juniors (Argentina)

Black Pearl United (Tailândia)

Alcaldía de Mosquera (Colômbia)

Grupo B

Jaraguá (Brasil)

Magnus (Brasil)

São Joseense (Brasil)

Finca de Las Nubes (Guatemala)

Grupo C

Corinthians (Brasil)

JEC Krona (Brasil)

Progresso (Argentina)

Salaz (Colômbia)

Grupo D

Palma Futsal (Espanha)

Atlas (Colômbia)

Vasco da Gama (Brasil)

NY Ecuador (Estados Unidos)

