Um filme? Uma música? Hugo Calderano responde ‘entrevista pingue-pongue’

Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Qual é o filme preferido de Hugo Calderano? E a música? O mesatenista número 1 do Brasil e 3 do mundo participou de um desafio com o Lance!, no qual respondeu essas e outras perguntas enquanto passava a bola para o nosso repórter, Pedro Werneck, em uma quase literal "entrevista pingue-pongue". Assista ao vídeo acima.

Quais foram as respostas de Hugo Calderano? 🗣️

Um filme? "Homens de Honra"

Uma série? "How I Met Your Mother"

Uma música? "The Cranberries - Zombie"

Um artista? "Melim"

Uma comida? "Arroz e feijão"

Uma inspiração? "A minha família"

Um sonho? "Ser campeão olímpico"

O que faria se não fosse mesatenista? "Talvez outro esporte"

Assista à entrevista completa com Hugo Calderano abaixo.