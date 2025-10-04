UFC: Poatan perde para streamer em desafio de soco antes de luta; veja vídeo

Em meio à tensão que antecede sua próxima defesa de cinturão, o campeão dos meio-pesados do UFC, Alex "Poatan" Pereira, protagonizou um momento inusitado que viralizou nas redes sociais. Horas antes de subir no octógono para o combate principal da noite, o brasileiro, famoso por ter uma das mãos mais pesadas do esporte, foi superado em uma máquina de medir a força do soco pelo popular streamer americano IShowSpeed.

Ankalaev e Poatan se encaram antes do UFC 320 (Foto: Reprodução Youtube UFC)

O encontro, que aconteceu em um clima de total descontração, terminou com um placar surpreendente: 921 para o streamer contra 913 do campeão do UFC. O vídeo do desafio mostra Poatan desferindo um golpe potente, mas visivelmente contido, atingindo a marca de 913 pontos. Logo em seguida, IShowSpeed, concentra suas forças e, para a euforia dos presentes, alcança o placar de 921, superando o lutador profissional por apenas oito pontos.

UFC 320: Alex Poatan busca terceiro reinado e vingança contra Ankalaev

No UFC 320 deste sábado, 4 de outubro, Alex Poatan terá a chance de ter duas grandes conquistas com apenas uma vitória. Ele pode se vingar de Magomed Ankalaev, um dos seus maiores rivais, e se tornar o primeiro brasileiro homem da história do UFC a ter três diferentes ‘’reinados’’, isto é, conquistar títulos em épocas diferentes – Amanda Nunes foi a primeira mulher a conquistar esse feito.

Em novembro de 2022, Pereira conquistou o cinturão peso médio, iniciando o seu primeiro reinado. Na revanche contra Israel Adesanya, o brasileiro perdeu e subiu para os meio-pesados. Um pouco mais de um ano depois de sua primeira vitória, Poatan iniciava o segundo reinado, desta vez na categoria até 93kg.

Desta vez, Alex teve a oportunidade de defender o cinturão três vezes, quebrando o recorde de defesas mais rápidas de título – as defesas diante de Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree aconteceram entre abril e outubro de 2024.

Mas aí veio o abrupto fim do seu segundo reinado. No UFC 313 de abril deste ano, Poatan foi derrotado por Magomed Ankalaev. Após o duelo, o russo começou a utilizar as redes sociais para promover uma revanche ao fazer diversas acusações relacionadas a Alex.

Nas últimas semanas, Poatan resolveu finalmente responder, acusando o novo campeão de ser mentiroso e dizer que o empresário do russo seria o responsável por usar as redes sociais do campeão.