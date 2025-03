No cenário do UFC, a rivalidade entre Alex “Poatan” Pereira e Magomed Ankalaev tem sido um dos assuntos mais comentados. Após meses de provocações, ambos se enfrentarão na luta principal do UFC 313, em Las Vegas, neste sábado (8). O confronto é válido pela disputa do cinturão dos meio-pesados.

Rivalidade de Poatan e Ankalaev

A rivalidade iniciou após a vitória de Poatan sobre Jiri Prochazka no UFC 303, em junho de 2024. Por meio de sua rede social, Ankalaev sugeriu um embate entre ele e o brasileiro.

Tradução: “Há dois anos, o Alex Pereira não estava preparado para lutar comigo. Mas hoje, acredito que hoje ele é a luta mais difícil da categoria para mim e eu sou a luta mais difícil da categoria para ele”.

Poucas horas depois, Ankalaev jogou mais lenha na fogueira dizendo que lutaria com o campeão dos meio-pesados em qualquer lugar que o UFC escolhesse.

- Abu Dhabi, Arábia Saudita, Nova York, Las Vegas. Não importa o lugar, não importa a hora. Esteja pronto para o nocaute, Alex - comentou.

Nesse meio tempo, Poatan botou o cinturão dos meio-pesados a prova, contra Khalil Rountree Jr. na luta principal do UFC 307, realizado em Salt Lake City, Estados Unidos. Com um nocaute brutal no quarto round, o brasileiro concluiu com sucesso a sua terceira defesa de cinturão.

Poatan após vencer Khalil Rountree Jr. (Foto: Reprodução/UFC)

Com vitórias sobre os principais oponentes na divisão até 93 Kg, Poatan mostrou-se incomodado após Ankalaev subir o tom nas provocações e avisou que faria de tudo para impedir que o russo fosse o seu próximo oponente. “Não será o Ankalaev”, postou Alex de forma enigmática em uma rede social.

No entanto, o russo não estava disposto a deixar a oportunidade de disputar o título da categoria escapar e deu um ultimato ao campeão, nas suas redes sociais.

Tradução: “Seis anos de invencibilidade, 13 lutas sem saber o que é derrota. Diga meu nome agora. Pare de correr, Alex”.

A confiança de Ankalaev é tamanha que ele garantiu que vencerá Poatan duas vezes seguidas, visto que provavelmente terá que conceder revanche ao campeão em caso de vitória no primeiro duelo.

- Vou derrotar o Alex e darei a ele uma revanche imediata, já que ele merece. Vou vencê-lo duas vezes. Chama - prometeu Ankalaev.

No dia 16 de janeiro, finalmente o anúncio que todos esperavam saiu. O UFC oficializou o duelo entre ambos para a luta principal do UFC 313, em Las Vegas. Esbanjando confiança, Ankalaev garantiu após o anúncio que não usaria o wrestling e afirmou possuir totais condições de vencer Poatan somente na luta em pé.

- Tenho plena confiança em mim mesmo, creio que consigo vencer ele até na trocação. Eu posso simplesmente ficar a luta toda em pé, do começo ao final da luta. Quero realmente dar uma surra nele, quero atacá-lo e demonstrar que sou o melhor - afirmou.

Por outro lado, Poatan não considera Ankalaev uma ameaça única, mas sim um adversário perigoso como qualquer outro. O campeão está animado para o confronto, confiante em suas estratégias e habilidades.

- O perigo é como qualquer outro adversário que lutei. Olhando para o estilo de luta dele, é um cara comum. Claro, é um cara perigoso, mas estou preparado para isso. Como pedi essa luta, estou muito animado, tenho minhas armas, minhas estratégias que serão ótimas para ele - declarou o campeão.

Foto promocional da luta entre Poatan e Ankalaev (Foto: Reprodução/UFC)

