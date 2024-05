Aldo volta ao octódono após dois anos (Foto: Alex Goodlett/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 18:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os brasileiros do UFC irão realizar uma luta em casa, neste sábado (4), na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Nomes como José Aldo e Alexandre Pantoja estarão presentes no octógono.

As lutas preliminares estão marcadas para às 19h (Horário de Brasília) e as principais, a partir das 23h (Horário de Brasília). Com transmissão do UFC Fight Pass.

Há dois anos longe do UFC, José Aldo enfrenta Jonathan Martinez. O carioca subiu no octógono foi em agosto de 2022, contra Merab Dvalishvili, no UFC 278. Na ocasião, Aldo foi derrotado após decisão dos juízes.

Alexandre Pantoja (Foto: Divulgação/UFC)

Já Pantoja, vem para o UFC 301 para defender o seu cinturão, sendo a principal de noite.

➡️ Confira o card completo:

UFC 301

Card Preliminar (19:00)

Alessandro Costa x Kevin Borjas (Peso-Mosca)

Ismael Bonfim x Vinc Pichel (Peso-Leve)

Dione Barbosa x Ernesta Kareckaité (Peso-Mosca Feminino)

Mauricio Ruffy x Jamie Mullarkey (Peso-Leve)

Joaquim Silva x Drakkar Klose (Peso-Leve)

Jean Silva x William Gomis (Peso-Pena)

Elves Brener x Myktybek Orolbai (Peso-Leve)

Karolina Kowalkiewicz x Iasmin Lucindo (Peso-Palha Feminino)

Jack Shore x Joanderson Brito (Peso-Pena)

Card Principal (23:00)

Paul Craig x Caio Borralho (Peso-Médio)

Michel Pereira x Ihor Potieria (Peso-Médio)

Anthony Smith x Vitor Petrino (Peso-Meio-Pesado)

Jonathan Martinez x José Aldo (Peso-Galo)

Alexandre Pantoja x Steve Erceg (Peso-Mosca)