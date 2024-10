Adriana Samuel explica importância do Time Petrobras para os atletas

A ex-jogadora de vôlei de praia Adriana Samuel, duas vezes medalhista olímpica, se tornou gestora do Time Petrobras, programa de patrocínio direto da empresa a atletas brasileiros. Em entrevista ao Lance!, ela contou a importância que o projeto tem na vida dos esportistas. Durante a conversa, que você assiste completa no vídeo acima, Adriana também detalhou os projetos sociais que capitaneia e opinou acerca do cenário do esporte olímpico do Brasil.

– O patrocínio direto é fundamental na carreira do atleta. (...) É uma vida mergulhada no trabalho e uma vida profissional curta, então o patrocínio vem para dar condições de ter uma vida 'normal', um plano de saúde para o filho, ajudar a mãe, dar uma casa dos sonhos para a família e até fazer um pé de meia. Como atleta que fui, sei a importância que tem - disse.

Adriana Samuel ao lado de atletas olímpicos do Time Petrobras (Foto: Divulgação / Petrobras)

O Time Petrobras procura estar presente na vida dos atletas de outras formas além da contribuição financeira. Adriana Samuel contou que tem um grupo no WhatsApp com os atletas patrocinados. A ex-jogadora busca orientá-los, trocar informações com os treinadores e até dar alguns "puxões de orelha".

– A gente lida com meninos e meninas começando uma carreira profissional. E tem uma gama de situações que eles não vivenciaram ainda. Eles precisam ter o entendimento do que significa ter uma marca os patrocinando, que a marca tem os seus valores e propósitos. Muitos começam sem ter ideia do que é uma postura profissional. (...) Enquanto medalhista olímpica, com uma experiência muito grande, tenho muito a contribuir. Estou sempre em contato com eles - contou.

Adriana Samuel foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, e de bronze nas Olimpíadas de Sydney, em 2000. Na reta final da carreira, a atleta já projetava trabalhar como gestora e continuar ajudando no desenvolvimento do esporte quando se aposentasse.

Quem são os atletas do Time Petrobras?

Atletismo: Darlan Romani, Izabela Rodrigues, Leticia Oro, Petrúcio Ferreira, Raissa Rocha Machado, Thalita Simplício, Tuany Barbosa e Vitória Rosa

Badminton: Vitor Tavares e Ygor Coelho

Boxe: Bia Ferreira, Carol Naka e Keno Marley

Breaking: Luan San e Toquinha

Canoagem: Ana Sátila, Isaquias Queiroz, Filipe Vieira, Evandilson Neto e Mateus Nunes Bastos.

Escalada: Felipe Ho

Ginástica Artística: Caio Souza e Flavia Saraiva

Judô: Beatriz Souza, Guilherme Schimidt e Thiego Marques

Levantamento de Peso: Laura Amaro

Maratona Aquática: Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut

Natação: Carolina Santiago, Gabriel Bandeira, Gui Caribé, Guilherme Costa, Laila Suzigan, Lucas Mozela, Mafê Costa e Samuel da Silva de Oliveira (Samuka)

Taekwondo: Ícaro Miguel e Milena Titoneli

Tênis de Mesa: Bruna Takahashi e Hugo Calderano

Tiro com Arco: Marcus d’Almeida

Triatlo: Jessica Messali e Luísa Baptista

Skate: Augusto Akio

Surfe: Sophia Medina

Vela: Giovanna Prada, Martine Grael, Kahena Kunze e Mateus Isaac

Vôlei de Praia: André Stein, George Souto Maior, Bárbara Seixas, Carol Solberg, Duda e Ana Patrícia