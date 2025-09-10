Travis Kelce, estrela do Kansas City Chiefs, falou sobre alguns “aspectos frustrantes” de jogar futebol americano após o acidente que marcou a estreia da equipe na temporada 2025 da NFL. O time foi derrotado pelo Los Angeles Chargers por 27 a 21, na última sexta-feira (5), na Arena Corinthians, em São Paulo.

continua após a publicidade

Durante o primeiro drive da partida, o Tight End de 35 anos colidiu com o Wide Receiver Xavier Worthy, quando as rotas dos dois acabaram se cruzando. O lance tirou o jovem recebedor de campo ainda no primeiro tempo.

“Eu devo muito ao X (Xavier), ele sabe disso. Me senti um lixo, mal consegui jogar o resto da primeira metade do jogo. Mas respirei aliviado quando vi que ele estava melhor do que eu imaginava”, disse Kelce em seu próprio podcast, o New Heights, que apresenta ao lado do irmão Jason Kelce, toda quarta-feira.

continua após a publicidade

Worthy, está em sua segunda temporada após ser draftado pelos Chiefs na temporada passada. Mas o WR sofreu uma luxação no ombro no início da partida que aconteceu em São Paulo e não retornou ao jogo. Seu prazo de recuperação ainda não foi definido, mas o técnico Andy Reid atualizou a situação em entrevista à rádio Sports Radio 810 WHB, no dia 8 de setembro:

- Ele está em reabilitação, trabalhando o ombro, vamos acompanhando dia após dia.

Travis Kelce não fugiu da responsabilidade pelo lance e assumiu a culpa pela lesão do companheiro de ataque nos Chiefs:

- Eu tirei um dos meus companheiros de jogo. Eu não estava pronto naquele primeiro drive. Corri, bati em um dos meus caras e o tirei do jogo. Literalmente acabei com a participação dele. Isso é uma das coisas mais frustrantes, porque fica difícil voltar com a mesma energia sabendo que você machucou um colega. Tenho 13 anos de liga, não existe desculpa para isso. Preciso ser melhor.

continua após a publicidade

O Tight End ainda fez questão de exaltar o talento de Xavier Worthy, chamando-o de um dos jogadores mais importantes do elenco e projetando um futuro brilhante para o recebedor, afirmando que o Wide Receiver está "a um passo" de ser um dos melhores da NFL. De acordo com Travis Kelce, a rota que ele efetuou acabou saindo errada (em um conceito 'mash', onde as rotas dos dois jogadores de ataque se cruzam), o que acarretou no impacto entre ambos. Neste caso, quem saiu pior foi o jogador mais novo, na equipe, com apenas 1.80m e 74kg, após trombar em Kelce, com 1,96m e 113kg.

Essa não foi a primeira vez que um acidente entre companheiros prejudicou os Chiefs, também contra os Chargers. Na temporada passada, Patrick Mahomes acabou lesionando, sem intenção, o Wide Receiver Rashee Rice em uma jogada onde o QB estava caindo e deu de encontro no joelho do companheiro. O impacto tirou o jogador do restante do ano na NFL.

A próxima partida do Kansas City Chiefs na NFL será uma reedição do Super Bowl LIX, com a equipe encarando o Philadelphia Eagles, no próximo domingo, às 17h25 (de Brasília), em casa, no Arrowhead Stadium.