Travis Kelce assume culpa por lance que lesionou Xavier Worthy na estreia dos Chiefs no Brasil
Xavier Worthy se lesinou após trombar com Travis Kelce no jogo da NFL no Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
Travis Kelce, estrela do Kansas City Chiefs, falou sobre alguns “aspectos frustrantes” de jogar futebol americano após o acidente que marcou a estreia da equipe na temporada 2025 da NFL. O time foi derrotado pelo Los Angeles Chargers por 27 a 21, na última sexta-feira (5), na Arena Corinthians, em São Paulo.
NFL: mesmo machucado, Christian Watson assina extensão e garante futuro com os Packers
Mais Esportes
NFL: Forbes divulga lista dos jogadores mais bem pagos, com Mahomes no topo
Mais Esportes
Estreia da NFL na Globo supera expectativas e números da concorrência; veja
Fora de Campo
Durante o primeiro drive da partida, o Tight End de 35 anos colidiu com o Wide Receiver Xavier Worthy, quando as rotas dos dois acabaram se cruzando. O lance tirou o jovem recebedor de campo ainda no primeiro tempo.
“Eu devo muito ao X (Xavier), ele sabe disso. Me senti um lixo, mal consegui jogar o resto da primeira metade do jogo. Mas respirei aliviado quando vi que ele estava melhor do que eu imaginava”, disse Kelce em seu próprio podcast, o New Heights, que apresenta ao lado do irmão Jason Kelce, toda quarta-feira.
Worthy, está em sua segunda temporada após ser draftado pelos Chiefs na temporada passada. Mas o WR sofreu uma luxação no ombro no início da partida que aconteceu em São Paulo e não retornou ao jogo. Seu prazo de recuperação ainda não foi definido, mas o técnico Andy Reid atualizou a situação em entrevista à rádio Sports Radio 810 WHB, no dia 8 de setembro:
- Ele está em reabilitação, trabalhando o ombro, vamos acompanhando dia após dia.
Travis Kelce não fugiu da responsabilidade pelo lance e assumiu a culpa pela lesão do companheiro de ataque nos Chiefs:
- Eu tirei um dos meus companheiros de jogo. Eu não estava pronto naquele primeiro drive. Corri, bati em um dos meus caras e o tirei do jogo. Literalmente acabei com a participação dele. Isso é uma das coisas mais frustrantes, porque fica difícil voltar com a mesma energia sabendo que você machucou um colega. Tenho 13 anos de liga, não existe desculpa para isso. Preciso ser melhor.
O Tight End ainda fez questão de exaltar o talento de Xavier Worthy, chamando-o de um dos jogadores mais importantes do elenco e projetando um futuro brilhante para o recebedor, afirmando que o Wide Receiver está "a um passo" de ser um dos melhores da NFL. De acordo com Travis Kelce, a rota que ele efetuou acabou saindo errada (em um conceito 'mash', onde as rotas dos dois jogadores de ataque se cruzam), o que acarretou no impacto entre ambos. Neste caso, quem saiu pior foi o jogador mais novo, na equipe, com apenas 1.80m e 74kg, após trombar em Kelce, com 1,96m e 113kg.
Essa não foi a primeira vez que um acidente entre companheiros prejudicou os Chiefs, também contra os Chargers. Na temporada passada, Patrick Mahomes acabou lesionando, sem intenção, o Wide Receiver Rashee Rice em uma jogada onde o QB estava caindo e deu de encontro no joelho do companheiro. O impacto tirou o jogador do restante do ano na NFL.
A próxima partida do Kansas City Chiefs na NFL será uma reedição do Super Bowl LIX, com a equipe encarando o Philadelphia Eagles, no próximo domingo, às 17h25 (de Brasília), em casa, no Arrowhead Stadium.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias