Mesmo sem ter entrado em campo em 2025, Christian Watson segue nos planos do Green Bay Packers. O Wide Receiver acertou uma extensão de contrato por mais um ano, avaliada em US$ 13,25 milhões, segundo informou o jornalista Tom Pelissero, da NFL Network. O anúncio oficial foi feito pela franquia nesta última quarta-feira.

Atualmente, Watson está na lista de jogadores fisicamente incapazes de atuar na temporada, a chamada "injured reserve", onde atletas continuam no elenco e não podem se cortados por preferência do time, visto que está se recuperando de uma ruptura no ligamento cruzado anterior (ACL) sofrida na temporada passada. Escolhido na segunda rodada do Draft de 2022, o jogador vive o último ano de seu contrato de calouro, e o time precisava definir o próximo passo em relação ao futuro dele. Agora, com a renovação, ele tem um período maior para retornar com calma, seguindo todas as orientações médicas e estar saudável na equipe.

Com a renovação, o recebedor tem vínculo garantido com os Packers até 2026.

Potencial x disponibilidade na NFL

Conhecido pela capacidade de gerar jogadas explosivas, Watson nunca teve seu talento colocado em dúvida. O grande obstáculo da carreira até aqui tem sido a saúde: as lesões limitaram sua sequência em campo e deixaram a franquia em alerta sobre sua disponibilidade a longo prazo. Agora, com o contrato resolvido, o Wide Receiver pode concentrar-se totalmente em sua recuperação. A expectativa é que ele volte a jogar ainda nesta temporada, mas sem a pressão imediata de precisar negociar um novo acordo.

Os Packers tiveram um bom início na temporada 2025 da NFL vencendo o rival de divisão, Detroit Lions, por 27 a 13, no Lambeau Field. Agora, encaram o Washington Commanders, de Jayden Daniels, também em casa. A equipe sonha em voltar aos playoffs, liderados novamente pelo Quarterback Jordan Love que ainda não repetiu os passos de seu antecessor Aaron Rodgers, que chegou ao Super Bowl (e venceu).

Atualmente, o Green Bay Packers é um dos times mais promissores (e jovens) da NFL. Recentemente, tiveram a adição do DE Micah Parsons, vindo de troca com o Dallas Cowboys, visando uma melhor consolidação da defesa, que vem sendo ponto de atenção e melhora nas últimas temporadas da equipe na liga.