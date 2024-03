Grupo proprietário da F1, Liberty Media se aproxima de acordo para comprar outra categoria

Grupo proprietário da F1, Liberty Media se aproxima de acordo para compra da MotoGP







Escrito por Grande Premio • Publicada em 27/03/2024 - 19:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Grupo que detém os direitos comerciais da F1, Liberty Media agora prepara outro mega negócio no campo do esporte a motor. A empresa norte-americana está perto de fechar a compra da MotoGP, por meio da Dorna, em uma transação de mais de € 4 bilhões (cerca de R$ 25 bilhões). O acordo uniria os dois principais campeonatos de carros e motos do mundo. E o anúncio da aquisição pode acontecer já na próxima semana. A informação é do jornal britânico Financial Times.

Ainda de acordo com a publicação, o Liberty Media venceu uma oferta rival da TKO, empresa proprietária do UFC e da WWE. O Qatar Sports Investments, dono do Paris-Saint Germain, também manteve conversas com a Bridgepoint, empresa de investimentos acionista da Dorna, organização que administra o Mundial de Motociclismo.

Mas há uma ressalva. Um eventual negócio entre o Liberty Media e a Dorna provavelmente enfrentaria uma avalição regulatória, segundo o jornal inglês. A F1 e a MotoGP já foram propriedade de um mesmo fundo de investimento, o CVC Capital Partners. No entanto, a empresa foi forçada a vender a categoria das motos quando comprou a F1 devido às regras da União Europeia para esses casos.

Por outro lado, de acordo com um advogado especializado ouvido pelo Financial Times, os primeiros estudos sobre o vínculo entre a Liberty Media e a Dorna são “bastante prováveis”. “Ficaria muito surpreso se os reguladores sobre concorrência não olhassem para isso, mas a questão é: o mercado mudou?”, disse James Killick ao jornal.

Com sede em Madri, a Dorna, empresa que detém os direitos comerciais da MotoGP, tem como acionistas o CEO Carmelo Ezpeleta, além dos grupos de investimentos Bridgepoint e Canada Pension Plan.

(Foto: KARIM JAAFAR / AFP)

O Liberty Media, que tem como presidente John Malone, adquiriu a Fórmula 1 em 2016 e, de lá para cá, transformou o Mundial. Além do forte aporte financeiro, o grupo investiu pesado em ampliar a popularidade e atrair novos fãs. Foi muito bem sucedido na aposta em uma séria na Netflix e hoje tem o maior calendário da história, com nada mesmo que 3 etapas nos Estados Unidos.

Ainda segundo o Financial Times, o lucro operacional da Fórmula 1 em 2023 foi de US$ 392 milhões (R$ 1,9 bilhão), um crescimento de 64% em relação a 2022. A receita cresceu de US$ 2,5 bilhões (R$ 12 bi) para US$ 3,2 bilhões (R$ 15 bi). Já a Dorna faturou € 483 milhões (R$ 2,3 bilhões) em 2023.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 em duas semanas, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.