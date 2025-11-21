Time de Neymar, Furia FC tem baixa importante antes da final da Kings Cup Americas
Goleiro Victão não viajou por problemas de visto; clube criticou prazo da liga
A Furia FC, equipe brasileira presidida por Neymar, entra em campo nesta sexta-feira (21) para a disputa da fase final da Kings Cup Américas, no México, com um problema de última hora para resolver. O goleiro Victor Hugo Ramos, o Victão, não conseguiu embarcar e está fora da briga pelo título.
A baixa foi confirmada através de um comunicado oficial, que atribuiu a ausência a entraves burocráticos. O goleiro enfrentou problemas com a emissão do visto mexicano e não houve tempo hábil para regularizar a situação antes da viagem para a final.
O clima para a final ficou marcado pela insatisfação da equipe brasileira com a logística do torneio. Na nota oficial, a Furia FC criticou explicitamente a organização, afirmando que o "curto prazo estabelecido pela liga para obtenção do visto" inviabilizou a presença do atleta.
Sem seu paredão, o time precisa se superar em quadra nesta sexta-feira para buscar o troféu inédito na competição de Futebol 7 criada por Gerard Piqué. A ausência de Victão obriga o time a reorganizar seu sistema defensivo justamente em uma das partidas mais importantes da temporada.
Confira a nota na íntegra:
"A FURIA informa que o atleta Victor Hugo Ramos, o Victão, goleiro da #FURIAFC, não poderá viajar para o México, onde acontece a disputa da Kings Cup Américas, na sexta-feira. O atleta enfrentou problemas com a emissão do visto mexicano, que só poderiam ser solucionados com mais dias úteis disponíveis. Devido ao curto prazo estabelecido pela liga para obtenção do visto, não há tempo hábil para que o atleta chegue ao México a tempo."
