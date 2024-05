Time da NFL anuncia contratação de campeão olímpico

Lutador é considerado um dos melhores da história dos Estados Unidos (FOTO: Divulgação / NFL)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 17:45 • São Paulo (SP)

Em um movimento inesperado, o Buffalo Bills, da NFL, anunciou a contratação de Gable Steveson, medalhista de ouro na luta olímpica nos Jogos de Tóquio 2020 e ex-lutador da WWE.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador será o novo defensive tackle do Buffalo Bills. Sem experiência no futebol americano, recém-contratado falou sobre a introdução dos seus conhecimentos no jogo da sua equipe.

➡️ Gabriel Medina conquista nota 10 e vai às quartas em Teahupo’o

- Tive a sorte de competir no mais alto nível em meu esporte, mas estou ansioso pelo desafio de ver como minhas habilidades de luta livre podem se traduzir no futebol - declarou Steveson à ESPN.

QUEM É GABLE STEVESON?

Steveson é um dos grandes lutadores da história dos Estados Unidos. Ele dominou enquanto estava na Universidade de Minnesota, com a impressionante marca de 85-2, a melhor porcentagem de vitórias na história do Gopher, ganhando dois títulos da NCAA e três títulos do Big Ten. Ele conquistou em duas oportunidades o Troféu Dan Hodge, concedido ao melhor lutador do país,