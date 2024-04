Thiago Wild se vinga de Safiullin e desafia Musetti em Madri

O brasileiro Thiago Wild em ação (Foto: MEGAN BRIGGS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 11:19 • Madri (ESP)

O paranaense Thiago Seyboth Wild, número 1 do Brasil e 62º do mundo, teve uma grande atuação na estreia do Masters de Madri, na Espanha, deu o troco no russo Roman Safiullin, 42º do ranking, e agora desafia o italiano Lorenzo Musetti. O torneio distribui 9.2 milhões de euros, mais de R$ 50 milhões, em prêmios.

Jogando solto e com muita solidez no forehand, Thiago Wild fechou o placar em 6/4 e 6/4, tendo convertido 11 aces a quatro do russo.

Safiullin entrou em quadra com a confiança de já ter vencido o brasileiro no ATP 250 de Estocolmo, na Suécia, em outubro de 2023, trabalhou bem no seu primeiro game de saque, mas, já em seu segundo saque, viu devolução de forehand do brasileiro machucar e foi quebrado. Wild seguiu trabalhando para pressionar o adversário e administrar a vantagem.

No segundo set, o brasileiro manteve-se focado, trabalhou forçando as devoluções e abriu 4/0 rapidamente na parcial, com quebras nos 1º e 3º games. Safiullin buscou reagir, devolveu uma das quebras no 6º game, resistiu em seus games de saque, mas sua reação parou por aí.

Esta é a primeira vitória de Wild na chave principal de um Masters disputado no saibro. Na sequência da chave em Madri, Wild encara o italiano Loenzo Musetti, cabeça de chave 28 e 29º colocado no ranking da ATP. Será o primeiro duelo entre os dois no circuito profissional.