Thiago Wild sai do top 70 e vê chegada de Monteiro

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 10/06/2024 - 16:27 • Ponte Vedra Beach (EUA)

Em novo ranking divulgado nesta segunda-feira pela Associação dos Tenistas Profissionais, a ATP, Thiago Wild sofreu queda e deixou o top 70 após perder 105 pontos da terceira rodada de Roland Garros do ano passado.

Wild caiu na estreia este ano diante do francês Gael Monfils em Paris e não jogou na segunda semana de challengers e agora aparece como o 71º colocado. Thiago Monteiro somou 30 pontos por ter furado o quali e ganhou dez colocações, sendo agora o 76º da tabela. Felipe Meligeni ganhou nove posições por ter furado o quali e igualou o melhor desempenho com o 128º lugar que havia sido obtido no final de abril.

Gustavo Heide bateu sua melhor marca ganhando 15 postos e é o 159º. João Fonseca ganhoiu seis posições com as oitavas no challenger de Surbiton, na Inglaterra, e é o 224º, também com a melhor marca.

No feminino, Bia Haddad Maia teve sua queda confirmada e Laura Pigossi subiu quatro ao furar o quali de Roland Garros e fazer semifinal no W75 de Caserta, na Itália.

Thiago Monteiro subiu no ranking (Foto: Isabella Bonotto/AFP)