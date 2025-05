Apesar da derrota de João Fonseca, a manhã desta quinta-feira (8) acabou com vitória para o Brasil. No duelo luso-brasileiro da chave do Masters 1000 de Roma, na Itália, a melhor ficou com paranaense Thiago Seyboth Wild, número 3 do Brasil e 120º do mundo, contra Nuno Borges, 40º, na estreia do torneio italiano. O jogo terminou em 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/4. A seguir, Wild encara Felix Auger Aliassime.

Thiago e Borges entraram em quadra antes do previsto em razão de mudanças na programação em Roma e resultados rápidos de algumas partidas. Assim, Wild pareceu melhor aquecido para o jogo, entrou bem e manteve o ritmo por 2h25 para fechar o placar em 6/1 4/6 6/4. No confronto, o brasileiro disparou 32 bolas vencedoras contra 29 de Borges, que converteu seis aces a nove.

Como foi o jogo?

Sólido na linha de base e evitando trocar bolas longas com Borges, Wild aproveitou seu backhand para entrar bem em quadra e devolver o bom saque do português de maneira rápida. A aceleração por parte do brasileiro atrapalhou o jogo habitual do português, que errou muito em todo o jogo somando 38 erros não-forçados, oito a mais do que Thiago.

Assim, o brasileiro conseguiu quebrar logo no primeiro game, abriu 2/0, viu o português confirmar e dominou a primeira etapa vencendo quatro games consecutivos.

A segunda etapa começou como uma sequência dos games finais do set anterior, em que os dois tenistas conseguiram se pressionar e Borges errou menos. Ao voltar bem, o português conseguiu entrar em quadra e acelerar bolas fundas, forçando Wild a salvar três breakpoinst no 3º game. Para selar a vitória, Nuno converteu a quebra no 5º, abriu 4/2 e foi administrando.

No set decisivo, o jogo seguiu muito brigado, com os tenistas vencendo muitos pontos no saque do adversário. Nuno Borges precisou sair de um 0-40 no 4º game e viu a moral do brasileiro melhorar. Wild então passou a vencer seus games de zero e buscou oportunidades para definir o jogo no saque do lusitano. O paranaense chegou no 10º game após erros não-forçados do adversário.

Próximo jogo de Wild

Em busca de vaga inédita na terceira rodada em Roma, Wild encara o canadense Felix Auger Aliassime, 27º, a quem o brasileiro nunca enfrentou no circuito profissional. Cabeça de chave 26 no torneio, Aliassime vem de bye na primeira rodada.

