Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 26/06/2024 - 16:15 • Eastbourne (ING)

Thiago Wild, número 74 do mundo, foi eliminado, nesta quarta-feira (26), nas oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. O paranaense não resistiu ao 13º do mundo e principal favorito, o americano Taylor Fritz, caindo por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/4) 6/3 após 1h14min de duração na quadra central.

Wild havia vencido o adversário este ano no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Ele começou bem, confirmando os saques, mas caiu nos detalhes no tie-break após ter vantagem de 4 a 2 e perder cinco pontos seguidos. Fritz devolveu super bem no sexto game e conseguiu a quebra decisiva na partida para conseguir a vingança sobre o brasileiro.

Nas quartas, o americano encara o chinês Shang Juncheng. Na mesma chave, Aleksandar Vukic encara Yoshihito Nishioka. Do outro lado, Max Purcell enfrenta Miomir Kecmanovic e Flavio Cobolli duela contra Billy Harris. O torneio na grama tem premiação 740 mil euros em premiação.

Wild venceu sua primeira partida nível ATP na grama esta semana e segue para disputar Wimbledon de forma inédita onde ano passado perdeu na final do qualificatório.

