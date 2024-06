Ronaldo dispara: ‘Futebol está muito chato. Hoje amo mais o tênis’

Ronaldo na Mouratoglou Academy (Foto: Mouratoglou Academy)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 25/06/2024 - 17:19 • Nice (FRA)

Ronaldo Fenômeno, que deu o título para o Brasil na Copa do Mundo de 2022 e ainda esteve no time campeão de 1994, participou do evento de caridade da academia de Patrick Mouratoglou, ex-técnico de Serena Williams, e no discurso fez revelações surpreendentes.

- Hoje em dia amo mais o tênis que o futebol. É incrível. Não consigo assistir mais jogos de futebol, está muito chato hoje em dia. Mas posso ficar cinco horas vendo tênis. Tenho treinado três vezes na semana e estou muito competitivo, estou melhorando a cada dia, mas meu backhand - disse o Fenômeno na cerimônia.

Durante o dia ele também bateu bola com a jovem tenista brasileira Victoria Barros, de apenas 14 anos, que treina no local e é uma das maiores promessas do tênis brasileiro. Durante a partida, Ronaldo ligou para Neymar Jr. e falou em alto e bom som: "Ela vai ser a número 1 do mundo do tênis".

Victoria Barros e Ronaldo (foto: Reprodução Insgram Victoria Barros)

Barros alcançou recentemente seu melhor ranking juvenil com o 54º lugar e disputará o qualificatório de Wimbledon no final da próxima semana, jogando seu primeiro Grand Slam com tão pouca idade.