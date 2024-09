Thiago Wild despacha ex-top 30 e decide o título em Bad Waltersdorf

Thiago Wild vibra com vitória em Bad Waltersdorf (Foto: Divulgação)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 21/09/2024 - 11:02 • Bad Waltersdorf (AUS)

Com grande atuação neste sábado (21), Thiago Wild, 96º colocado, garantiu vaga na decisão do challenger 125 de Bad Waltersdorf, na Áustria, evento no piso de saibro com premiação de 148 mil euros (cerca de R$ 895 mil).

O paranaense superou o sérvio Laslo Djere, 119º colocado e ex-top 30, por 2 sets a 0, com fáceis 6/1 e 6/4 em apenas 1h12min. O brasileiro não foi ameaçado em seu serviço e quebrou o adversário em três oportunidades. Esta foi a segunda vitória do brasileiro em cinco jogos contra Djere, a segunda do ano - antes, o havia batido no ATP de Kitzbuhel, também na Áustria.

Wild jogará, neste domingo (22), sua primeira final na temporada e primeira desde o título de Genova, na Itália, no começo de setembro do ano passado.

Ele jogará por seu sexto título de challenger na carreira - Wild tem quatro conquistas em 2023 e uma em 2019. Seu oponente sai do jogo entre o espanhol Jaume Munar, cabeça de chave 1 e 74º do mundo, e o americano Nicolas Moreno, 156º.

O desempenho vai colocando o brasileiro como o 86º do mundo. Caso seja campeão, irá ao 77º lugar, ficando bem próximo de Thiago Monteiro, melhor do país no momento.