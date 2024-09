Thiago Wild dá salto e vai brigar pelo número 1 do Brasil no tênis

Thiago Wild, número 2 do Brasil, em ação (Foto: Emmanuel Dunand / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 23/09/2024 - 16:29

A campanha com final no challenger 125 de Bad Waltersdorf, na Áustria, primeira decisão do ano, fez com que Thiago Wild saltasse significativamente em novo ranking divulgado pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) nesta segunda-feira (23).

O paranaense teve um ganho total de 64 pontos e nove posições, chegando ao 87º lugar com 656 pontos. Ele ficou a 80 de Thiago Monteiro, que fez quartas no mesmo evento e subiu um degrau, passando ao 75º posto com 736 pontos.

Devido a uma lesão, Monteiro não disputará o challenger 100 de Lisboa, em Portugal, durante esta semana. Com isso, pode ser desbancado por Wild caso o paranaense conquiste o título em solo lusitano.

Gustavo Heide perdeu nove pontos e ficou no 156º posto, seis posições abaixo. O jovem pode perder o terceiro lugar do ranking nacional se não for campeão em Antofagasta, no Chile. Ele defende 75 pontos e João Fonseca, que não joga, mas também não descarta nada, pode ultrapassá-lo na tabela e, assim, virar o número três do país.

Mateus Alves entrou pela primeira vez no top-300 após as quartas em Cali, na Colômbia, e foi ao 293º lugar, ganhando 16 colocações. Outro que entrou no top-300 foi Karue Sell, ganhando duas posições e ocupando o 299º posto.