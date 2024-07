Thiago Monteiro sobra contra argentino e encara top-10 nas oitavas do ATP de Bastad

Thiago Monteiro é o número 2 do Brasil na atualidade (Foto: Thomas Coex/AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 16/07/2024 - 11:05 • Bastad (SUE)

Com uma grande atuação, o cearense Thiago Monteiro estreou com vitória, nesta terça-feira (16), no ATP 250 de Bastad, na Suécia, torneio sobre o saibro.

O número 2 do país e 85 do mundo passou o carro no argentino Federico Coria, 69º, marcando arrasadores 6/1 e 6/3 em apenas 1h06min de duração. Foram quatro quebras de saque e nenhuma oportunidade concedida ao rival.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Monteiro derrota o rival pela terceira vez em quatro jogos, a primeira em chaves principais de ATP, e emplaca sua décima vitória em um torneio desse porte na temporada. Ele vence pela segunda vez um jogo em chave principal no torneio da Riviera Sueca e vai enfrentar o norueguês Casper Ruud, nono do mundo e segundo cabeça de chave. Ruud tem quatro vitórias em cinco duelos contra o brasileiro no circuito mundial.

- Joguei uma partida quase perfeita, esperava uma longa batalha, conheço há bastante tempo o Fede, ele é um grande jogador, gosta dessas condições, ele já fez final aqui (em 2021), semifinal ano passado, eu estava preparado para fazer uma boa partida e hoje foi uma das melhores do ano. Estou muito feliz e orgulhoso por estar nas oitavas de final - disse.

- Gosto bastante desse torneio, que foi eleito acho que umas onze vezes como melhor 250 do circuito. Estou feliz por estar de volta e espero ir adiante aqui - completou o cearense.