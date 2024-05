Thiago Monteiro estreia nesta quarta em Roma: veja horário e onde assistir!

Thiago Monteiro em Madri (Foto:Thomas COEX / AFP))







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 17:03 • Roma (Itália)

Após passar o qualificatório na manhã desta terça-feira (7), Thiago Monteiro, conheceu seu adversário de estreia na chave principal do Masters 1000 de Roma, na Itália, jogado no saibro. O cearense terá encontro contra o francês Gael Monfils, 38° no ranking. A partida será a terceira da quadra Pietrangeli, por volta das 9h de Brasília com transmissão da ESPN 2 para o Brasil.

Será o quarto embate entre eles. O brasileiro lidera por 2 a 1 com vitórias no saibro de Quito, no Equador, em 2018, e no piso duro de Adelaide, na Austrália, em 2022. Monfils levou a melhor em Roland Garros em 2017.

Se vencer, Thiago encara o cabeça de chave 32, o australiano Jordan Thompson, 35º colocado. Monteiro e Thompson têm dois jogos no circuito com uma vitória para cada lado, ambas no piso rápido.

Em uma eventual terceira rodada, Monteiro poderia cruzar com o norueguês Casper Ruud, sétimo do mundo, campeão de Barcelona e vice de Monte Carlo. O brasileiro, 106° no ranking, vem embalado pela campanha em Madri onde passou o quali e só parou na terceira rodada derrotando Stefanos Tsitsipas, sétimo do mundo na semana passada, na segunda rodada.

(Foto: Thomas COEX / AFP)

