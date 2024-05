Thiago Monteiro é eliminado por chinês nas oitavas do Masters de Roma

Thiago Monteiro venceu cinco partidas no Masters 1000 de Roma (Foto: Internazionali di Italia)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 11:29 • Roma (Itália)

Chegou ao fim, nesta terça-feira (10), a histórica campanha de Thiago Monteiro no Masters 1000 de Roma, na Itália. O tenista chegou a cinco vitórias seguidas no torneio.

O cearense número 106º do mundo foi derrotado pelo chinês Zhizhen Zhang, 56º colocado do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) 6/3. A partida teve 1h56min de duração na quadra Grandstand, a segunda principal do Foro Itálico.

Monteiro encerra sua maior campanha em um Masters 1000 - onde venceu cinco partidas e pela primeira vez alcançou as oitavas. Foi a primeira vez que um brasileiro avançou tanto neste tipo de torneio desde Thomaz Bellucci, em 2016, também na capital italiana.

Thiago dará um salto retornando ao top 100 e no momento vai ficando em torno do 84º lugar. Ele perdeu chance de garantir uma vaga na Olimpíada com a derrota uma vez que ficaria perto dos 65 melhores do mundo e dentro da linha de corte para Paris 2024. O tenista tem sua última chance em Roland Garros onde terá que disputar o quali.

Thiago Monteiro é eliminado no Masters 1000 de Roma (Foto: Isabella Bonotto / AFP)

O jogo

Monteiro começou o jogo sendo pressionado e salvando chances do adversário. No final da parcial ele teve dois break-points, mas Zhang sacou para um ace, um bom saque e outro voleio surpreendendo o brasileiro. O duelo foi ao tie-break e no detalhe o chinês abriu vantagem e serviu bem para fechar após 1h08min.

O duelo seguiu parelho no começo do segundo set até Zhang pressionar no sexto game, forçar erros do brasileiro e conseguir a quebra. Ele fez 5 a 2 virando game de 15/30 e fechou por 6/3 no serviço.

O próximo compromisso de Zhang é contra o chileno Alejandro Tabilo, 32º no ranking mundial da ATP, nas quartas de final.