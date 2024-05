Anderson Silva possui 34 vitórias em 44 lutas no MMA (Foto: UFC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 21:13 • Rio de Janeiro (RJ)

A despedida do Anderson Silva promete ser um grande evento. Neste sábado (18), o ator Terry Crews desafiou o brasileiro para subir ao ringue no último combate do Spider. O lutador não perdeu tempo e rebateu o ator. O evento está marcado para o dia 15 de junho e será realizado em São Paulo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Anderson Silva, eu estou treinando e estou pronto. Dia 15 de junho eu vejo você no Brasil, vamos fazer isso acontecer! - disse o ator norte-americano.

Terry Crews é conhecido pelo seu papel na série "Todo mundo odeia o Chris" - onde interpretou Julius, o pai de Chris. O ator, no entanto, possui carreira no esporte também. Antes de se aventurar atuando, Terry jogou futebol americano e, inclusive, atuou na NFL (Liga de futebol americano). Nos campos, jogou por seis temporadas e acumulou passagne spleo Los Angeles rams, Washington Redskins e San Diego Chargers.

Anderson Silva anunciou na última quinta-feira (16) que fará seu combate de despedida. O evento seria de boxe, mas apesar da troca de provocações entre o brasileiro e o ator, ainda não há adversário confirmado.

Terry Crews desafiou Anderson Silva para a luta de despedida do brasileiro (Foto: Reprodução)

O evento marcará o fim da carreira do "Spider". Multicampeão de MMA no UFC, o lutador possui quatro combates no boxe , com um cartel de duas vitórias, um empate e apenas uma derrota - esta para o youtuber Jake Paul. O brasileiro não disputa lutas no UFC desde 2020. Na organização, Anderson marcou época no esporte e é listado no Hall da Fama da modalidade, com sua consagração como campeão dos pesos-médios.