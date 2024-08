Tenista brasileira de 14 anos conquista primeira vitória em chave principal profissional

Nauhany Vitória no Roland-Garros Junior Séries (Foto: Marcello Zambrana)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 18:34 • São Paulo (SP)

Nauhany Vitória Silva, promessa do Brasil no tênis feminino, conquistou nesta terça-feira (27), a sua primeira vitória em uma chave principal profissional do tênis. A brasileira arrancou uma virada diante da romena Maria Toma, de 25 anos, em duelo de duas horas e dois minutos (parciais: 5/7, 7/5 e 6/1).

Com a vitória Nauhany avançou às oitavas de final do W35 de São Paulo, torneio que faz parte do Circuito Mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF).

Vitória foi influenciada pelo pai desde criança a seguir a carreira de tenista. Filha do professor de tênis Paulinho, Nauhany foi vice-campeã do Roland Garros Junior Series. Em junho do ano passado, aos 13 anos, tornou-se a brasileira mais jovem a faturar um título da ITF Juniors, o J30 da Guatemala.

Nauhany Silva (Foto: Marcello Zambrana/DGW)

Em março, Vitória venceu a jamaicana Jaeda Daniel no W50 de São Paulo e se tornou a mais jovem tenista a somar pontos para o ranking da WTA desde a criação de idade mínima de 14 anos para torneios profissionais.

Porém, a brasileira ainda não tem raking, já que precisa pontuar em três torneios ou somar pelo menos 10 pontos em duas competições.

A romena Maria é a 891º do ranking. Nauhany, que entrou na chave principal da competição como convidada, irá enfrentar a italiana Aurora Zantedeschi, de 23 anos, 529ª do mundo e sétima cabeça de chave.