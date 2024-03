Sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027 é definida

Todos membros participaram da votação nesta terça (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 17:55 • São Paulo (SP)

A cidade de Lima foi escolhida como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027 após votação de 56 membros da Panam Sports, nesta terça-feira (12). Esta será a segunda vez que a capital peruana sedia o evento multiesportivo, apenas oito anos depois de sediar os jogos pela primeira vez. A definição surge depois da cidade colombiana de Barranquilla ter sido destituída do direito de acolher o evento devido a atrasos nas transferências financeiras.

O embate para saber quem sediaria o evento ficou entre Lima e Assunção. Após os dois candidatos apresentarem suas próprias propostas, os estados membros do Pan votaram para decidir quem seria o país-sede dos Jogos de 2027. No final, por placar apertado, os peruanos venceram por 28 a 24 e será a sede do evento pela segunda vez. na história.

Sem vencer a votação, o Paraguai se contenta em sediar os Jogos Pan Juniores de 2025 em sua capital, tendo vencido na votação contra a cidade colombiana de Santa Marta.

- Quero destacar a transparência do processo e a irmandade de ambas as nações que competiram de forma saudável pelo direito de sediar os Jogos Pan-Americanos de 2027. Quero parabenizar Lima, o Comitê Olímpico Peruano, seu presidente Renzo Manyari e todo o Peru por esta tremenda conquista. Há alguns anos fizeram vibrar um continente inteiro e hoje, com mais experiência e uma infraestrutura espetacular, querem repetir ou melhorar o sucesso alcançado em 2019 - declarou Neven Ilic, presidente da Panam Sports.