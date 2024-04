Tênis: Tsitsipas domina Ruud e é tricampeão de Monte Carlo

Tsitsipas venceu Ruud na final do Masters 1000 de Monte Carlo 2024 (Foto: Valery Hache / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 15:16 • Monte Carlo (Mônaco)

O grego Stefanos Tsitsipas, número 12 do mundo, conquistou, neste domingo (14), o tricampeonato do Masters 1000 de Monte Carlo. O campeonato é o primeiro grande evento da temporada europeia no saibro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tsitsipas, campeão de 2021 e 2022, voltou a erguer o caneco no Principado de Mônaco ao bater Casper Ruud, 10º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 6/1 6/4. A partida teve 1h36min de duração na quadra central lotada do Monte Carlo Country Club.

Esta é a primeira conquista da temporada de Tsitsipas e seu terceiro Masters 1000, a 11ª geral na carreira. Ruud amarga o segundo vice de Masters 1000 justo após obter sua maior vitória sobre Novak Djokovic, número 1 do mundo, na semifinal de sábado (13). O norueguês só possui títulos ATP 250 na carreira, além de ter um vice em Miami em 2022, Roland Garros em 2022 e 2023 e do US Open há um ano e meio.

Tsitsipas venceu o Masters 1000 de Monte Carlo 2024 (Foto: Valery Hache / AFP)

A conquista levará Tsitsipas ao sétimo lugar do ranking - de volta ao top 10, logo abaixo de Ruud que subirá quatro posições na tabela.

Após um primeiro set dominante onde quebrou o saque duas vezes e salvou chances do rival, Tsitsipas viveu games difíceis - principalmente no 3 a 3 que foi longo, salvando várias chances do nórdico. Ele quebrou o saque no final e vibrou com o triunfo e seu resgate após vários meses sem jogar o seu melhor.