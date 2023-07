A tenista Beatriz Haddad Maia vive um momento especial no tênis mundial e é cada vez mais conhecida e admirada entre os brasileiros. Neste ano, ela chegou às semifinais de Roland Garros e se tornou a primeira atleta do país desde Maria Esther Bueno, em 1968, a alcançar tal fase em um Grand Slam. O feito a colocou no top-10 no ranking da WTA, melhor posição de um brasileiro desde Gustavo Kuerten, o Guga. Atualmente, Bia está em 13º.