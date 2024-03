No terceiro set, o time do Rio de Janeiro voltou melhor e com a a ponteira Uzelac, que teve participação importante depois de um início apagado na partida. A equipe tricolor conseguiu colocar cinco pontos de frente no placar, fazendo 13 a 8 e administrou a vantagem para vencer. Mas na quarta parcial o Minas voltou a dominar o jogo e foi logo abrindo seis pontos de vantagem no começo da parcial, fazendo 10 a 4. Com um bloqueio eficiente, o time mineiro não deu chance para as adversárias e garantiu vaga na final.