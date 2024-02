Luisa jogará sua quinta final WTA 1000 na carreira e buscará a terceira conquista. Ela foi campeã em 2021 em Montreal, no Canadá, com a canadense Gabriela Dabrowski, e em 2022 em Guadalajara, no México, com a australiana Storm Hunter. Foi vice ainda em Miami, em 2021, com a americana Hayley Carter, e Cincinnati, nos EUA, no mesmo ano com Dabrowski.