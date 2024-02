A mudança terá impacto na edição de 2024, visto que nenhuma equipe será rebaixada à Challenger Cup. Os dois novos integrantes da Liga das Nações de 2025 serão o campeão do torneio secundário e o país mais bem colocado no ranking mundial entre os que não disputarão a competição em 2024. A partir do ano seguinte, a pior equipe é rebaixada, dando lugar à melhor ranqueada ainda fora da VNL.