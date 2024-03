Tênis: João Fonseca jogará o seu primeiro ATP na Europa

João Fonseca largou o tênis universitário para se dedicar ao circuito profissional (Foto: Fotojump)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 12:46 • Estoril (POR)

Jovem sensação brasileira de 17 anos, João Fonseca teve, nesta quarta-feira (13), o seu convite confirmado para a chave principal do ATP 250 de Estoril, em Portugal, competição que será disputada a partir do dia 1º de abril.

- Há mais uma jovem estrela a caminho do Clube de Tênis do Estoril: o brasileiro João Fonseca, de 17 anos, número 1 do mundo entre os Juniores e figura sensação do último Rio Open ATP 500 (chegou às quartas de final), recebeu o segundo wild card para o quadro principal do Millennium Estoril Open - anunciou o torneio.

Este será o quarto ATP da carreira do tenista, que brilhou no Rio Open, e a sua primeira competição deste nível em solo europeu. Nesta temporada, João disputou o Rio Open e o ATP 250 de Santiago, no Chile.

Fonseca tem no calendário, por enquanto, o challenger de Assunção, no Paraguai, na próxima semana. O prodígio brasileiro também está como alternate, na última semana do mês, em São Leopoldo (RS). Ainda não se sabe se ele jogará o torneio.