Antes da temporada começar, Lamar quase não ficou nos Ravens, já que, no primeiro momento, não renovou o contrato com o time. Para ter o quarterback, as outras franquias deveriam cobrir a oferta de Baltimore e trocar duas escolhas de primeira rodada pelo jogador. No entanto, nenhuma equipe fez proposta pelo quaterback, que já havia sido eleito MVP de forma unânime em 2019.