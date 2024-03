Tênis: Bia Haddad estreia contra algoz em Miami

Beatriz Haddad Maia em ação em San Diego (Foto: Sean M. Haffey / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 09:40 • Miami (EUA)

A paulistana Bia Haddad, número 1 do Brasil e 13 do mundo, conheceu, na noite desta terça-feira (19), a sua primeira adversária na chave do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos, que será uma velha conhecida, a francesa Diane Parry, 54ª do planeta. O duelo acontece na quinta-feira (21).

Parry venceu, na estreia da competição, a romena Jacqueline Cristian, 82ª, após 1h46 de duelo e placar de 7/6 (7-2) e 6/2. Bia Haddad não disputou a primeira rodada da chave principal por ser a 11ª cabeça de chave do Miami Open.

A brasileira e a francesa já se enfrentaram em duas oportunidades, as duas vencidas pela francesa. Os duelos que Parry venceu Bia Haddad foram no WTA 125 de Buenos Aires e no ITF de Santiago, no Chile, ambos em 2021.

Ainda em 2021, as duas tenistas se enfrentariam no saibro de Saint-Gaudens, mas Parry estava lesionada e desistiu do confronto antes da partida acontecer.

Na chave de duplas, Bia Haddad e a americana Taylor Townsend são as cabeças de chave 6 e estreiam contra as americanas Asia Muhammad e Alycia Parks.

Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs foram eleitas as cabeças de chave 7 e enfrentam a dupla da georgiana Oksana Kalashnikova e a romena Monica Niculescu. Nas oitavas, terão uma pedreira contra Jelena Ostapenko/Lyudmila Kichenok (Letônia/Ucrânia) ou Marie Bouzkova/Sara Sorribes (Rep. Tcheca/Espanha). Nas quartas, podem cruzar pela quarta vez no ano contra a melhor dupla do mundo. da taiwanesa Su Hsieh e a belga Elise Mertens, as quais venceram em Doha, mas caíram no Australian Open e em Indian Wells, todos os confrontos em quartas de final.