Técnico do Celtics faz comparação entre Jayson Tatum e Neymar

Joe Mazzulla está nas finais da NBA com o Boston Celtics (Foto: Christian Petersen / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 12/06/2024 - 15:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Joe Mazzulla, técnico do Boston Celtics, traçou uma comparação acerca de Jayson Tatum e Neymar, astros do basquete e do futebol. De acordo com o técnico finalista da NBA, os dois lidam com a pressão dos holofotes diariamente. As declarações aconteceram após o treino da última terça-feira (11).

- Quem você acha que tem mais dificuldade de se adaptar à mídia e às críticas? - disse o treinador a Ari Aguiar, da “ESPN Brasil”.

O comandante do Celtics também falou a respeito de como seus atletas são vistos pela imprensa e que tem como base Neymar, atacante brasileiro do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- A lente com que os jogadores de futebol brasileiros são olhados é semelhante à forma como os atletas americanos são olhados por seus meios de comunicação. Você olha onde o Neymar esteve ao longo do tempo, assumindo a camisa 10 e a camisa 9. Com quem você acha que lidou mais e como você acha que eles lidaram com isso? - apontou, Mazzulla.

Aguiar então apontou uma falta de ídolos recentes no futebol brasileiro e como todos colocaram uma grande expectativa no atacante. O técnico do Celtics então, trouxe uma grande semelhança com Tatum.

- Concordo. Eu diria a mesma coisa para Tatum. Além disso, (Neymar é) o primeiro camisa 10 a assumir o peso do Brasil desde a era das redes sociais. Quem antes de Neymar estava envolvido nessa área de mídia social? Ele é tão bom, tudo o que você pode fazer pode ser dado como certo. Quando ele ganhou a medalha de ouro ao fazer a cobrança de pênalti, você pensaria que isso teria solidificado, mas não foi - completou.

Joe Mazzulla comparou a pressão em cima de Tatum com a de Neymar (Foto: AFP)

Tatum estreou na NBA muito jovem e desde então se manteve em alto nível. Isso criou uma expectativa de que o atleta deveria comandar uma equipe ao título, apesar de muito jovem. O mesmo aconteceu com Neymar. Além disso, ambos são os grandes nomes da geração das mídias sociais, cada um em seu respectivo esporte.