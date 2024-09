Tatiana Weston-Webb diz que prata nas Olimpíadas deu mais confiança para o WSL Finals

Tatiana Weston-Webb é a única representante do Brasil, entre as mulheres, no WSL Finals (Foto: Pat Nolan/World Surf League)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 16:51 • Rio de Janeiro

A medalhista olímpica vai em busca de mais um feito histórico na carreira. Prata nas Olimpíadas de Paris, Tatiana Weston-Webb é a representante brasileira no WSL Finals desta temporada. Perguntada sobre a chance de somar as duas conquistas importantes no mesmo ano, a surfista se esquivou da pressão e mostrou confiança para a decisão.

- Eu não estou sentindo isso (pressão). Na verdade, eu acho que é o oposto. Ganhar a medalha olímpica, seja qual fosse, era um sonho gigante para mim. Então, para mim, depois disso, caiu muito a pressão que estava sentindo antes. Eu me sinto mais leve, ótima e confiante - afirmou Tati.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasileira radicada no Havaí, Tati entrou para história do esporte olímpico brasileiro ao conquistar a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, há menos de um mês. A atleta pode se tornar a primeira surfista do Brasil a subir no pódio olímpico e conquistar o título da WSL no mesmo ano.

Tatiana Weston-Webb foi medalha de prata nos Jogos de Paris e está no WSL Finals. (Foto: Aaron Hughes/World Surf League)

➡️Italo Ferreira elege principais adversários no WSL Finals, mas aponta ter vantagem

Tatiana Weston-Webb terá um caminho árduo pela frente. Assim como Italo Ferreira - representante do Brasil no masculino - a surfista terá de vencer quatro baterias para levantar o troféu do circuito mundial. A boa notícia é que o retrospecto recente diante das adversárias é favorável. Das quatro, Tati venceu três delas durante os Jogos Olímpicos - a única derrota foi na decisão para Caroline Marks. Caso avançe, a brasileira encontrará com a algoz na penúltima bateria do WSL Finals.

A janela da decisão começa nesta sexta-feira (6) e se estende até o sábado (14). Além de Tati, a final terá ainda Caitlin Simmers, Caroline Marks, Brisa Hennessy e Molly Picklum.