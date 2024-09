Italo Ferreira busca o segundo título da WSL na carreira (Foto: Thiago Diz/World Surf League)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 15:21 • Havaí (EUA)

Campeão mundial e olímpico, Italo Ferreira é o único representante brasileiro entre os homens no WSL Finals de 2024. Em coletiva de imprensa antes do início da janela da decisão, o surfista elegeu dois nomes como os principais adversários na final que será disputada em Lower Trestles, no Havaí. No entanto, o potiguar mostrou confiança na conquista do segundo título mundial.

- Eu acho que o Griffin (Colapinto) e o John (John Florence) são os caras que mais podem fazer coisas diferentes. São os dois caras que tem o arsenal um pouco parecido com o meu - afirmou Italo.

Classificado para a decisão na 5ª posição, Italo Ferreira precisará por todos os outros quatro adversários para ser campeão. Essa situação, entretanto, não é novidade para o brasileiro. Em 2022, o surfista tinha o mesmo cenário pela frente e superou todos até a última bateria - quando foi derrotado por Filipe Toledo. Para esta temporada, o potiguar quer mudar o resultado final e parece ter uma carta na manga para isso.

- Realmente eu sou o único goofy (que surfa com o pé direito à frente) da final, por isso acaba sobrando mais onda para mim. Enquanto todo mundo olha para a direita da onda, sobra mais vindo da esquerda para mim - disse o surfista.

Italo tem a oportunidade de igualar Filipe Toledo no número de títulos do Circuito Mundial, com dois. Com isso, ambos ficariam atrás apenas de Gabriel Medina, com três, como os brasileiros com mais troféus da WSL. O potiguar, campeão em 2019, ainda possui no currículo a primeira medalha de ouro da história do surfe nas Olimpíadas - conquistada em Tóquio 2020.