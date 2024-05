Badosa dispara contra Swiatek em Roland Garros: ‘Ela não pode reclamar’

Paula Badosa em Roland Garros (Foto: FFT)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 30/05/2024 - 14:49 • Paris (frança)

Após a vitória sobre a cazaque Yulia Putintseva por 4/6, 6/1 e 7/5, Paula Badosa, ex-número dois do mundo, não poupou Iga Swiatek, número 1 do mundo, que reclamou do barulho do público durante sua vitória sobre a japonesa Naomi Osaka na noite de quarta-feira (29).

- Acho que ela não pode reclamar porque eu joguei nas quadras 8 e 9 e você escuta tudo de lá. Eu posso ouvir a quadra Philippe Chatrier, Suzanne Lenglen, quadras 6, 7 durante os pontos. Acho que ela é muito sortuda em poder jogar todas as partidas na Philippe Chatrier e ela está ok com isso - declarou a tenista espanhola.

- Mas eu não ligo. Como eu disse, eu joguei nas quadras menores esses dias e escutava todo o barulho. No momento estava tão focada em mim mesma e no meu jogo que não me incomodava. Honestamente eu gosto quando os fãs torcem e fazem tudo isso. Eu fico energizada. Tivemos uma situação bem complicada há poucos anos jogando com o COVID e sem torcida então pra mim estou feliz que o público esteja de volta - concluiu Badosa sobre as manifestações de Swiatek.

Badosa segue viva na competição e irá encarar Aryna Sabalenka nesta sexta-feira (31), pela terceira rodada de Roland Garros.