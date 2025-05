Surfista chora após ver irmão ser eliminado da temporada da WSL

Miguel Pupo não conteve a emoção ao ver seu irmão mais novo, Samuel Pupo, ser eliminado da temporada 2025 da World Surf League (WSL), na madrugada desta terça-feira (20). O caçula perdeu para o americano Jake Marshall no round 3 da etapa de Margaret River, na Austrália, e ficou fora do top-22 que segue na elite do surfe mundial. Miguel, que avançou às oitavas de final, chorou na praia ao acompanhar a despedida do irmão do circuito.

A derrota de Samuel foi marcada por um somatório de 10.10 pontos, contra 12.76 de Marshall. Com isso, o brasileiro não alcançou a pontuação necessária para se manter na elite e terá que buscar a classificação para 2026 através do Challenger Series.

Miguel, por sua vez, venceu o australiano George Pittar com um total de 15.27 pontos e avançou na competição. Além dele, João Chianca também garantiu vaga nas oitavas de final. Outros brasileiros, como Ítalo Ferreira, Yago Dora e Filipe Toledo, já estavam assegurados na segunda metade da temporada.

A eliminação de Samuel foi especialmente dolorosa para Miguel, que havia sido derrotado pelo irmão nas oitavas de final da etapa anterior, também em Margaret River, em 2024. Na ocasião, Samuel chorou ao eliminar Miguel, destacando a importância do irmão em sua carreira. Agora, os papéis se inverteram, e Miguel expressou sua tristeza ao ver Samuel fora da elite do surfe mundial.

Irmãos Miguel e Samuel Pupo, surfistas da WSL (Foto: Cait Miers/World Surf League)

