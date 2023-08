Tati iniciou os trabalhos para a "Brazilian Storm", já chegou conquistando uma boa onda, que garantiu um 6.10. Em seguida, a australiana conseguiu uma nota 7.17 e ficou a frente no placar. As surfistas ficaram a 0.24 pontos de diferença, a brasileira chegou perto de virar, precisava de um 5.58, no entanto, não conseguiu, ficou com 5.33 e foi eliminada por Wright da competição.