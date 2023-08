A equipe brasileira começou o confronto bem, abriu 10 pontos de vantagem no primeiro quarto e viu os donos da casa reagirem, no entanto, se manteve a frente do placa até o intervalo. Os australianos chegaram a liderar o terceiro período, mas o Brasil manteve a dominância e arrancou a vitória na última fase e triunfou por 90 a 86.