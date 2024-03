Surfe: Gabriel Medina lidera repescagem, e Brasil tem dia perfeito na etapa de Peniche

Gabriel Medina retorna à chave principal após vitória na repescagem (Foto: Damien Poullenot / WSL)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 14:32 • Peniche (POR)

Quatro brasileiros surfaram neste domingo (10), na praia de Molho Leste, em Portugal, pela etapa de Peniche do Circuito Mundial. E o dia foi perfeito para o país, com todos avançando para a próxima fase. Gabriel Medina e Deivid Silva passaram da repescagem, enquanto Tati Weston-Webb e Luana Silva alcançaram as quartas de final.

Iniciando o dia, Luana Silva e Tatiana Weston-Webb ficaram em último nas respectivas baterias do round de abertura. As surfistas disputariam a repescagem, mas a oponente das brasileiras, Brisa Henessy, da Costa Rica, se machucou ao ter o ouvido atingido pela prancha. A atleta deixou a disputa e, com isso, elas avançaram para a próxima fase.

Nas oitavas de final, a dupla brilhou. Tati eliminou a australiana Sally Fitzgibbons por 13.43 a 5.50. Luana, por sua vez, superou a americana Caitlin Simmers por 12.07 a 11.07.

Pela repescagem masculina, Gabriel Medina e Deivid Silva enfrentaram o australiano Ryan Callinan. Com o tricampeão mundial em primeiro (13.00) e o compatriota na segunda colocação (12.44), a dupla também voltou para a disputa, deixando o surfista estrangeiro pelo caminho.

Os dois classificados se juntam a outros cinco brasileiros (Ítalo Ferreira, Yago Dora, Caio Ibelli, Miguel Pupo e Samuel Pupo) na próxima fase, com 32 surfistas em disputa.

Tati Weston-Webb em ação nas águas de Portugal (Foto: Damien Poullenot / WSL)

A etapa de Peniche ficou paralisada por três dias devido às condições climáticas. Para a disputa ser reestabelecida neste domingo (10), a organização precisou mudar o local, trocando a praia de Supertubos por Molho Leste. A sede do próximo dia de competições ainda não está confirmada. Veja as próximas baterias dos brasileiros abaixo.

🏄 32AVOS DE FINAL - MASCULINO

BATERIA 5: Deivid Silva x Ethan Ewing

BATERIA 6: Italo Ferreira x Matt McGillivray

BATERIA 8: Yago Dora x Frederico Morais

BATERIA 10: Gabriel Medina x Miguel Pupo

BATERIA 11: Caio Ibelli x Leonardo Fioravanti

BATERIA 12: Samuel Pupo x Kanoa Igarashi

🏄‍♀️ QUARTAS DE FINAL - FEMININO

BATERIA 2: Bettylou Johnson x Tatiana Weston-Webb

BATERIA 4: Luana Silva x Johanne Defay