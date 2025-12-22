Superliga: Praia Clube domina Tijuca e fecha 2025 com vitória no Rio

O Tijuca Tênis Clube encerrou seu calendário de 2025 com um duelo de gigantes contra o Praia Clube nesta segunda-feira (22). Apesar do apoio da torcida e da entrega em quadra, a equipe mineira confirmou o favoritismo no Ginásio Álvaro Vieira Lima, na Zona Norte do Rio, vencendo por 3 sets a 0. As parciais de 25/21, 25/19 e 25/17 refletiram o domínio das visitantes nos momentos decisivos da partida.

Praia Clube bateu o Tijuca por 3 sets a 0 em jogo válido pela Superliga (Foto: Thiago Mendes)

Sob um calor de 29°C que castigava o bairro da Tijuca, as donas da casa não se intimidaram e partiram para o confronto de igual para igual, protagonizando ralis intensos que empolgaram o público presente.

Como foi o jogo?

O primeiro set foi um verdadeiro teste para o coração dos tijucanos. Com o time entrosado, o Tijuca conseguiu furar o bloqueio adversário com a tranquilidade da ponteira Ariele, mantendo o placar parelho durante quase toda a parcial. Entretanto, erros não forçados e bolas para fora na reta final permitiram que o Praia abrisse quatro pontos de vantagem e fechasse o período.

Na segunda parcial, o Praia Clube voltou mais alinhado e preparado para neutralizar as estratégias cariocas. A equipe mineira abriu logo seis pontos de frente, obrigando o Tijuca a correr atrás do prejuízo. As tijucanas ainda esboçaram uma reação importante, reduzindo a distância para apenas dois pontos, mas não conseguiram sustentar o volume de jogo necessário para buscar a virada.

O terceiro set repetiu o cenário de equilíbrio inicial. O Tijuca, que ocupa a penúltima posição na tabela da Superliga Feminina, buscou o jogo a todo momento, mas esbarrou na excelência de execução das mineiras. O nervosismo se traduziu em novos erros de ataque, e a vantagem do Praia Clube foi se dilatando até atingir os sete pontos. Mesmo com o esforço final das donas da casa, o clube de Uberlândia administrou a distância e encerrou a partida sem ceder sets.

Próximo compromisso dos clubes

Agora, ambas as equipes entram em um curto período de folga para as festas de fim de ano antes de retomarem os compromissos pela Superliga. O Praia Clube volta às quadras no dia 6 de janeiro, às 21h, contra o Brasília Vôlei, fora de casa. Já o Tijuca retoma sua luta na competição no dia 8 de janeiro, também às 21h, visitando o Osasco em solo paulista.