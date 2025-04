Stephen Curry responde provocação de técnico do Rockets

A troca de provocações entre Stephen Curry e o treinador do Houston Rockets, Ime Udoka, seguiu após a partida do último domingo (6), pela NBA. Os dois protagonizaram uma discussão no intervalo do jogo entre Golden State Warriors e Houston Rockets.

Na ocasião, o Golden State foi derrotado por 106 a 96, em noite de atuação apagada de Curry. Quando questionado sobre o motivo da discussão com Udoka, o armador ironizou.

- Ele tinha feito uma reserva no International Smoke (Restaurante da esposa do Curry) e daí cancelou. Fiquei bravo com ele. - disse.

Golden State busca classificação para os playoffs (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images via AFP)

Faltas em Curry

Na derrota diante do Houston Rockets, Stephen Curry fez muitas reclamações à arbitragem com relação à marcação que sofreu. O jogador teve atuação abaixo do esperado e encerrou a partida com três pontos, dois rebotes e oito assistências. Ime Udoka classificou as reclamações como “choro”.

- Quando as pessoas começam a reclamar de arbitragem e 'chorar' por causa de um jogo mais pegado é porque você fez um bom trabalho. É o primeiro passo para vencermos a batalha. Então, eu falei para o elenco sobre isso. Quando eles começarem com 'choro', nós temos que aumentar a intensidade e ser mais agressivos. Os árbitros precisam se adaptar a nós, não o contrário - disse.

Próximo jogo

Sem desfalques confirmados, e em busca da classificação direta para os playoffs, o Golden State Warriors volta à quadra nesta terça-feira (8), diante do Phoenix Suns, às 23 horas, no Footprint Center, em Phoenix, Arizona. Sexto colocado da Conferência Oeste, o Golden State soma 46 vitórias e 32 derrotas.