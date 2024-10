Com homenagem a Hortência, 9º Prêmio Sou do Esporte celebra as melhores práticas esportivas

Hortência Marcari, a rainha do Basquete, será a grande homenageada do Prêmio Sou do Esporte Foco Radical, que chega à sua 9ª edição no dia 10 de dezembro, no Campo Olímpico de Golfe, no Rio de Janeiro.

- É muito gratificante ser homenageada pela Sou do Esporte. Fico feliz de manter todas as minhas conquistas celebradas. É uma forma de reconhecimento pelo legado que deixei no esporte - disse Hortência, campeã mundial e medalhista de prata olímpica (Atlanta-1996), considerada por muitos como a maior jogadora de basquete de todos os tempos.

Hortência levou o Brasil a ganhar a medalha de prata nas Olimpíadas de 1996 (Foto: Acervo Lance!)



- Homenagear a Hortência é manter viva sua história e seu legado para o esporte, ainda mais sendo ela tão atuante na melhoria da gestão do esporte do Brasil - afirma Fabiana Bentes, CEO da Sou do Esporte.

O evento, que já se estabeleceu no calendário como o maior prêmio esportivo no Brasil, incentiva a prática da governança entre as confederações olímpicas e as federações de futebol, e vai entregar mais de 20 troféus com objetivo de reconhecer pessoas, atletas e entidades que buscam melhorar o esporte no país.

Novidades na premiação

Dentre as novidades deste ano estão, pela primeira vez, o prêmio para a Comissão de Atletas das entidades olímpicas; o de “evento esportivo” do ano, em que concorrem WSL Vivo Pro, Rio Open e NFL Brasil; e o de publicidade no esporte, tendo como concorrentes as campanhas Jogo Responsável, da BetNacional; Lendas de Ouro, da Corona; e Torcida brasileira, do Banco do Brasil, sendo estas últimas categorias com votação pública e especializada, além do Conselho da SDE.

As demais categorias foram eleitas por parceiros independentes, como Arena Hub e Comitê Brasileiro de Clubes, além do reconhecido estudo de governança e melhores práticas das entidades esportivas, com a participação de conselheiros especializados e da SDE.

A cerimônia do 9º Prêmio Sou do Esporte Foco Radical será realizada no dia 10 de dezembro, no Campo Olímpico de Golfe do Rio de Janeiro, a partir das 18h30, com transmissão ao vivo do BandSports. São parceiros de mídia da SDE o Lance!, a Máquina do Esporte e o Grupo Bandeirantes .