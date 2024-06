Sinner vira, volta às quartas de Roland Garros e segue buscando o Nº 1

Jannik Sinner em Roland Garros (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 02/06/2024 - 18:52 • Paris (FRA)

Número dois do mundo, Jannik Sinner saiu atrás, mas se classificou, na noite deste domingo, para as quartas de final de Roland Garros, Grand Slam jogado no saibro em Paris, na França. O italiano barrou a surpresa francesa, Corentin Moutet, 79º colocado, por 3 sets a 1 com parciais de 2/6 6/3 6/2 6/1 após 2h41min de duração no último jogo da quadra central Philippe Chatrier.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Moutet usou de sua catimba para a torcida ficar com ele, sacar por baixo, mas deu certo apenas no primeiro set. No segundo o italiano começou a dominar e não dar chances para o oponente controlando a partida.

➡️ Alcaraz despacha Aliassime e reencontra freguês Tsitsipas nas quartas de Roland Garros

Sinner já repete seu melhor resultado, de 2020, e vai buscar sua primeira semi no Aberto da França contra o búlgaro Grigor Dimitrov, 10º colocado, que passou pelo polonês Hubert Hurkacz, oitavo, em sets diretos.

O italiano segue na briga pelo topo do ranking com Novak Djokovic. Ele precisa de mais duas vitórias, ou seja, atingir a final, para se garantir na liderança sem depender do sérvio.

(Foto: Alain JOCARD / AFP)

São 32 vitórias em 34 jogos no ano de sinner que soma sua 11ª seguida em Grand Slams. Ele é o campeão do Australian Open somando títulos também em Miami e Roterdã.