Sinner vence clássico italiano e vai à 3ª rodada de Wimbledon

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 03/07/2024 - 19:13 • Londres (ING)

O duelo italiano de segunda rodada em Wimbledon entre o ex-top 6 e atual 53º da ATP, Matteo Berrettini, e o número 1 do mundo Jannik Sinner, melhor para o melhor tenista da atualidade em um jogaço com 3h42 e placar de 7/6 (7-3) 7/6 (7-4) 2/6 7/6 (7-4), nesta quarta-feira (3).

Vice-campeão em Wimbledon em 2021, Berrettini deu muito trabalho para Sinner, que precisou virar os segundo e quarto sets, foi dominado na terceira etapa. Ao fim do jogo, o italiano somou 18 aces a 28 de Berrettini, que cometeu 48 erros não-forçados a 25 de Sinner, que disparou 32 bolas vencedoras a 65 do compatriota.

Esta é a 40ª vitória de Sinner na temporada em 43 jogos. Campeão do Australian Open, o número 1 do mundo semifinal alcançada em 2023 e busca na grama londrina seu segundo troféu do Grand Slam.

A partida começou muito disputada, mas os dois tenistas sacando com muita solidez e buscando impor seu ritmo. Enquanto, Berrettini tentava encurtar as trocas e jogava mais dentro de quadra, Sinner passou a agredir o rival do fundo de quadra. Como resultado, o primeiro set foi sem chances de quebras e encaminhou-se para o tiebeak, onde a confiança de Sinner fez a diferença.

Na segunda etapa, Berrettini pressionou com devoluções buscando a linha e aplicando slices para conquista quebra no 6º game, abrir 4/2, mas ver Sinner devolve a quebra na sequência e empurrar uma nova parcial para o tiebreak.

No terceiro set, Berrettini conseguiu se impor mais, trabalhou sólido na linha do T e e buscou movimentar mais o adversário, que cometeu mais erros e acabou o dominado em 5/1 e duas quebras.

No quarto set, Berrettini abriu 2/1, mas não manteve a quebra, viu Sinner empatar, mas não sucumbiu a pressão e sacando para permanecer no jogo fez belos saques e dominou com forehand. A disputa chegou a um novo tiebreak, onde as escolhas de Berrettini mais cautelosas lhe renderam erros cruciais.

"Nós somos bons amigos. é sempre difícil enfrentar um amigo num torneio tão importante e na segunda rodada. Foi um grande jogo de tênis, foram três tiebreaks bem jogados", disse ele agradecendo

"Eu conversei bem como minha equipe e sabia que tinha de subir meu nível se quisesse vencer, ele já fez final aqui e é um grande jogador neste piso. Estou feliz com a forma como eu manejei todas as situações do jogo, cheguei a ter momentos de baixa, o que é normal num jogo longo, mas estou feliz com o resultado e com a forma como joguei", analisou ele.

Em busca de vaga nas oitavas de final ele enfrenta o sérvio Miomir Kecmanovic.