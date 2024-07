Alcaraz em Wimbledon (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 03/07/2024 - 13:55 • Londres (ENG)

Atual campeão de Wimbledon, o espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, conquistou uma bela vitória na segunda rodada da competição ao superar o australiano Aleksandar Vukic, 69º, e reencontra Frances Tiafoe, 29º.

Jogando com teto fechado na quadra Central, Alcaraz precisou de 1h51 para fechar o placar de 7/6 (7-5)6/2 6/2 tendo convertido 10 aces a dois, 41 bolas vencedoras a 19 e 15 erros não-forçados a 22 de Vukic.

— O primeiro set foi o ponto chave para mim foi tentar jogar mais perto da rede, ser agressivo, pois foi bem apertado, ele jogou muito bem e no tiebreak eu consegui imputar um grande nível, fiquei muito feliz com isso — analisou a partida na entrevista em quadra.

O segredo da vitória com domínio após um primeiro set difícil foi explicado pelo espanhol:

— Eu sabia que tinha de permanecer em quadra, seguir melhorando poque ele faria o mesmo. Fui buscando soluções, fazendo meu jogo e mantendo o que estava indo corretamente — disse.

Alcaraz encara na próxima rodada o norte-americano Frances Tiafoe, 29º, que vem de vitória sobre o croata Borna Coric, 89º, e placar de 7/6 (7-5) 6/1 6/3 e após a partida comentou que está ansioso por reencontrar Alcaraz e que estará “Indo para cima” do espanhol, que o tirou da final do US Open 2023.

Ao ser questionado o que diria a Tiafoe e o que espera o encontro, Alcaraz brincou:

— Estou indo pra cima ele. Nós jogamos um incrível jogo [no US Open, com vitória do espanhol em 6-7(6-8) 6/3 6/1 6/7(5-7) 6/3], entregamos tudo. Ele é um grande adversário, ele é bom em tudo, será um jogo muito difícil pra mim, mas eu gosto de encarar jogadores talentosos e espero vencer — finalizou.