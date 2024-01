Com sua primeira conquista de Grand Slam, Sinner igualou uma marca de Roger Federer e Novak Djokovic. Ele derrotou nas quartas de final o quinto do mundo, o russo Andrey Rublev, o líder do ranking, Novak Djokovic, na semi, e o terceiro colocado, Daniil Medvedev, na decisão. O mesmo que Roger Federer fez quando venceu três top 5 nos últimos três jogos, no US Open de 2007, e Novak Djokovic que obteve igual façanha no Australian Open de 2012. Agora apenas estes três obtiveram tais triunfos na reta final de um Slam, desde 1973, quando o ranking da ATP foi criado.