Fruto do trabalho claro do staff, do atleta, da família, mas com uma considerável mão do trabalho da federação local que há anos desenvolve um trabalho de fomento ao tênis local com vários torneios tanto de pequeno, médio e de grande porte com o sucesso já conhecido e o crescimento do Masters/WTA 1000 de Roma. Sinner e outros tantos talentos italianos surgiram na esteira desse processo e a tendência é que mais jogadores no futuro apareçam.