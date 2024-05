Shiseido Tahiti Pro: onde assistir e horário da próxima etapa da WSL

Ítalo Ferreira e Gabriel Medina são um dos representantes do Brasil na etapa (Foto: WSL)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 14:38 • Teahupoʻo (TAH)

A próxima etapa da WSL será realizada no estado de Teahupoʻo, Tahiti, na Polinésia Francesa. A janela será aberta nesta quarta-feira (22), no horário local — A primeira chamada será realizada às 13h30 (Horário de Brasília), com transmissão do Sportv 3, do site e do canal do YouTube oficial da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apenas quatro brasileiros estarão presentes na etapa, nomes como: Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Yago Dora e Tatiana Weston-Webb.

(Foto: Brent Bielmann/WSL)

➡️ Às vésperas dos Jogos Olímpicos, Barbie lança boneca em homenagem a Rebeca Andrade

Confira as baterias abaixo

Masculino

Kanoa Igarashi (JAP) x Cole Houshmand (EUA) x Leonardo Fioravanti (ITA) Barron Mamiya (HAV) x Liam O'Brien (AUS) x Ryan Callinan (AUS) John John Florence (HAV) x Rio Waida (IND) x Yago Dora (BRA) Jack Robinson (AUS) x Ramzi Boukhiam (MAR) x Kelly Slater (EUA) Ethan Ewing (AUS) x Seth Moniz (HAV) x Connor O'Leary (JAP) Griffin Colapinto (EUA) x Italo Ferreira (BRA) x Mihimana Braye (TAI) Jordy Smith (AUS) x Crosby Colapinto (EUA) x Matthew McGillivray (AFS) Jake Marshall (EUA) x Imaikalani deVault (HAV) x Gabriel Medina (BRA)

Feminino